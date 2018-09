Armati di esplosivo assaltano il bancomat: è caccia ai ladri in fuga

Il colpo è stato messo a segno nella notte presso la sede della Bcc di Montenero di Bisaccia. Il bottino è di 5mila euro

MONTENERO DI BISACCIA. E’ partita la caccia ai malviventi autori dell’ennesimo colpo nelle banche del basso Molise. Questa volta nel mirino dei ladri è finita la filiale di Montenero di Bisaccia del Credito Cooperativo ‘Valle del Trigno’.

Stando a quanto riscostruito fino a questo momento i malviventi sono entrati in azione nel cuore della notte nella sede di via De Gasperi, utilizzando – come ormai accade di frequente nella zona – dell’esplosivo. Sono infatti riusciti a portar via i contanti con la cosiddetta ‘tecnica della marmotta’.

L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto si sono precipitati i carabinieri della Stazione di Montenero e della Compagnia di Termoli che hanno avviato le indagini del caso. I militari hanno eseguito i rilievi, in cerca di elementi utili ad individuare gli autori del colpo. Il bottino, dalle prime stime, ammonta a circa cinquemila euro.

