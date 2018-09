Allarme West Nile, sospetto caso in Molise: donna in rianimazione al Cardarelli

Chiamata anche la febbre del Nilo, è causata da una puntura di zanzara. Per la diagnosi definitiva si attendono le analisi dell’ospedale Spallanzani di Roma



CAMPOBASSO. Resta ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cardarellii un'anziana di circa 80 anni, la quale ha trascorso pochi giorni fa le sue vacanze in Grecia, suo luogo d’origine. Proprio nella penisola ellenica la donna potrebbe essere stata punta dalla zanzara che veicola il virus West Nile: 14 i giorni dell’incubazione del virus e chi lo raccoglie inizialmente non mostra alcun sintomo. Solo dopo 20 giorni circa si manifestano febbre, mal di testa, nausea, vomito e sfoghi cutanei. Negli anziani la sintomatologia può essere più grave. Per questo motivo i medici dell’ospedale Cardarelli, insospettiti dalle patologie e dall’esperienza appena trascorsa in Grecia dalla donna, hanno inviato le analisi all’ospedale Spallanzani di Roma. Solo tra qualche giorno, quindi, si avrà la diagnosi definitiva che potrebbe escludere la presenza del temuto virus oppure confermarla.

