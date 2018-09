Isernia, modifiche alla viabilità per la festa in Santa Maria Assunta

Le aree interessate sono via Libero Testa e piazza Giustino D'Uva

ISERNIA. Per consentire l’esecuzione dei fuochi pirotecnici in occasione dell’annuale festa organizzata a Isernia dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta, domenica 9 settembre varrà il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 8 alle ore 24, in via Libero Testa (nel tratto tra via Umbria e via Molise, ambo i lati) e piazza Giustino D’Uva. In tali strade varrà anche il divieto di transito, dalle ore 21 e per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei fuochi pirotecnici.

