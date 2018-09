Apre in Molise il primo sportello di ascolto Auser per le vittime di violenza

L’iniziativa prende forma a Larino e sarà un servizio gratuito. Il 14 settembre la presentazione nella sala Freda del Palazzo Ducale



LARINO. Sarà Larino a ospitare il primo sportello di ascolto Auser contro la violenza di genere in Molise. Il 14 settembre alle 17.30, nella Sala Freda del Palazzo Ducale, verrà presentato il progetto innovativo in ambito sociale che si concretizza grazie all'impegno congiunto del locale circolo frentano e dell'Auser regionale.

Un servizio gratuito che l’associazione di volontariato, attraverso due giovani operatrici, mette a disposizione delle persone vittime di violenza di genere, in modo che esse non si sentano più sole.

Sono numerose le attività che il centro svolgerà in sinergia con istituzioni, enti e associazioni per dare voce a chi è in difficoltà.L’iniziativa di presentazione, coordinata da Graziella Vizzarri, responsabile dello sportello, sarà aperta dai saluti di Daniela Bassi, presidente del circolo Auser di Larino; Giuseppe Puchetti, sindaco di Larino; Alice Vitiello, assessore comunale alle politiche sociali e Dante Leva, presidente regionale Auser.

Interverranno a seguire Federica D’Onofrio e Rosa Salvato, operatrici dello sportello ‘Ti Incontro e ti ascolto’ e Aida Trentalance (responsabile osservatorio pari opportunità e politiche di genere dell’Auser regionale). Le conclusioni saranno affidate a Wilma Nicolini, responsabile nazionale dell’Auser per l’osservatorio pari opportunità e politiche di genere. Nel corso dell’iniziativa sarà proiettato il documentario ‘Una storia non finita: le donne e il 68’.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale