Emergenza cinghiali, la proposta del Pd: caccia tutto l’anno per i produttori che abbiano subito danni

Una soluzione immediata al grido d’allarme lanciato dalle associazioni di categoria, quella contenuta nella proposta di legge depositata oggi. Previsti inoltre 15 giorni di caccia agli ingulati, in aggiunta a quelli previsti dal calendario venatorio

CAMPOBASSO. Emergenza cinghiali, i consiglieri regionali del Partito Democratico Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli hanno depositato oggi una proposta di modifica alla legge regionale 19 dicembre 1993 n. 19, ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’. L’obiettivo è quello di trovare una soluzione al grido di allarme lanciato dalla associazioni di categoria, dagli agricoltori e dai cittadini, che quotidianamente lamentano danni alle colture su tutto il territorio regionale. A cui si sono aggiunti anche attacchi alle persone.

“Proponiamo al Consiglio regionale di aggiungere due commi all’articolo 27 della legge sulla caccia della Regione Molise – hanno annunciato i Consiglieri Facciolla e Fanelli – così da offrire ad ogni cacciatore abilitato la possibilità di fruire di quindici giornate di caccia di selezione al cinghiale, in aggiunta a quelle attualmente previste. A questo si aggiunge la possibilità per i proprietari o conduttori dei fondi, dove siano stati accertati danni alle colture o al sistema agrario, di cacciare tutto l’anno”.

“Una proposta che va letta in prospettiva – hanno rimarcato ancora i consiglieri del Pd – al fine di contenere le popolazioni presenti allo stato selvatico entro densità socialmente, ecologicamente ed economicamente tollerabili, per una maggiore salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità, nonché per la tutela dell'incolumità delle persone e la sicurezza dei trasporti”.

