Incursioni dell’orsa Peppina nei pollai dell’Alto Molise: arrivano i risarcimenti

ISERNIA. Continua a far parlare di sé l’orsa Peppina, ‘ospite’ del Pnalm, che negli ultimi mesi insieme ai suoi tre cuccioli si è resa protagonista di numerosi raid nei pollai dei centri ricadenti nel Parco. Episodi che si sono registrati anche in territorio altomolisano, al confine con il parco nazionale della Majella. Per questo scende in campo l’associazione ‘Salviamo l’orso’ che si rende disponibile, nel limite delle proprie possibilità, a indennizzare i danni e a fornire in comodato d’uso gratuito misure di prevenzione (recinti elettrificati e porte-cancelli in metallo a prova di orso) al fine di evitare ulteriori episodi dannosi.

“Da anni l’associazione – si legge in una nota - investe le proprie risorse in termini economici e progettuali per diffondere e applicare le buone pratiche di convivenza con il plantigrado, soprattutto nelle aree di maggiore presenza dell’orso. Vista l’eccezionalità dell’evento in Alto Molise, e quindi la carenza di strumenti idonei alla prevenzione, Salviamo l’Orso ha ritenuto opportuno intervenire con risarcimenti diretti, auspicando di poter fornire in futuro strumenti utili ad azioni di prevenzione, come quelle messe in campo nei territori limitrofi grazie ai progetti di cui è promotore e realizzatore.

Infatti, nonostante l'aspetto negativo della perdita di alcuni animali da cortile, la presenza dell'orso bruno marsicano in Alto Molise è un evento molto interessante, perché la conservazione di questa specie così a rischio risiede nella sua capacità di espandersi verso nuovi territori. L'Alto Molise è un’area altamente idonea e l'associazione vuole essere al fianco della gente e delle istituzioni di questo territorio per ridurre al minimo i conflitti con le comunità locali e valorizzare la presenza dell'orso, un animale di estremo valore ecologico oltre che culturale”.

