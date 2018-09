Fiamme sull’uscio di un’attività commerciale, indagano i carabinieri

L’episodio è accaduto nella notte ad Agnone. La zona è presidiata da telecamere per la videosorveglianza



AGNONE. Un principio di incendio è stato registrato, la notte scorsa, ai danni di un’attività commerciale di Agnone.

Secondo quanto accertato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, incaricati delle indagini del caso, ignoti hanno cosparso il portone con del liquido infiammabile. Le fiamme sono state prontamente spente e, di fatto, non si sono registrati grossi danni.

La proprietaria, una donna del luogo, ha dichiarato ai militari di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive. La zona è presidiata da telecamere per la videosorveglianza, le cui immagini sono state acquisite e sono al vaglio degli inquirenti. Alla luce dei primi elementi raccolti, non si esclude nessuna ipotesi investigativa.

