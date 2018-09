Isernia, perde il controllo dell’auto e si ribalta: donna denunciata per guida in stato di ebbrezza

Immediato l’intervento dei carabinieri. L’episodio si è verificato nel corso della notte in una vita del centro cittadino. Guai anche per un giovane responsabile del reato di spendita di banconote false

ISERNIA. Ubriaca al volante, si ribalta con l’auto. L’episodio è accaduto durante la notte in pieno centro a Isernia, ed è il terzo per titopologia nel giro di pochi giorni.

La donna, di origine straniera, ha perso il controllo della sua vettura, andando dapprima ad impattare contro i veicoli in sosta e poi ribaltandosi sul lato.

Sul posto immediatamente giunti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile che hanno sottoposto l’automobilista al test dell’etilometro dal quale è risultato un tasso alcolemico superiore al limite previsto dalla normativa vigente.

Di qui la denuncia nei confronti della conducente per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente di guida.

Ad Agnone, invece, i militari hanno denunciato un giovane per spendita di banconote false. Il ragazzo avrebbe acquistato merce in un negozio del centro altomolisano, pagandola con 50 euro false, salvo allontanarsi subito dopo.

La titolare dell’esercizio commerciale, accortasi del raggiro, ha allertato appunto i carabinieri che hanno avviato le ricerche, ascoltando testimonianze e visionando le telecamere di videosorveglianza.

Il giovane è stato identificato e la banconota sequestrata e inviata alla Sezione Operativa del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria, per fare approfondimenti del caso sul tipo di carta usata e al formato di stampa cui è stata realizzata.

