Isernia, aggressione in pieno centro per un parcheggio riservato ai diversamente abili: indagano i carabinieri

L’episodio si è verificato ieri nei pressi della stazione. La vittima sarebbe il padre di un ragazzo portatore di handicap che rivendicava la possibilità di sostare in uno stallo riservato, occupato abusivamente da un giovane del posto

ISERNIA. Discussione sfociata in aggressione per un posteggio dedicato ai diversamente abili. È accaduto ieri a Isernia, nei pressi della stazione ferroviaria. E sull’episodio indagano i carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile.

Un 61enne, padre di un ragazzo disabile, sarebbe stato aggredito da un giovane del posto che aveva parcheggiato la propria auto sullo stallo dedicato appunto ai portatori di handicap.

L’uomo, con evidenti difficoltà a caricare la carrozzina nel baule della propria vettura, ha chiesto all’automobilista ‘furbetto’, che aveva posteggiato in modo scorretto, di esibire il proprio tagliando autorizzativo per sostare in quello stallo riservato.

E qui la reazione incontrollata del giovane: questi si è scagliato contro il genitore colpendolo con calci e pugni.

In attesa della conclusione delle indagini, i militari del Norm di Isernia informano che eseguiranno mirati controlli diretti a verificare il rispetto delle disposizioni in materia, sanzionando i conducenti che, privi di autorizzazione, occupano indebitamente i parcheggi dedicati alle persone diversamente abili.

