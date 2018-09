Bice Antonelli nuova presidente dell’associazione avvocati matrimonialisti

Conosciuta anche con l’acronimo A.M.I l’organizzazione si prefigge lo scopo di tutelare le famiglie e i minori



ROMA. presso la sede Nazionale dell'A.M.I. si è ricostituita la sezione distrettuale A.M.I. Molise. Il nuovo direttivo ha eletto presidente l’avvocato Bice Antonelli, segretario l’avvocato Maria Antonietta Mariani e tesoriere l’avvocato Loredana Sozio; consiglieri sono gli avvocati Elisabetta Iarussi e Angela Viscosi. Soci ordinari sono gli avvocati Gabriella Marinelli e Paolo Orabona; socio sostenitore è l’avvocato Alda Colesanti.

L’associazione avvocati matrimonialisti Italiani per la Tutela delle Persone, dei minorenni e della famiglia, con la denominazione AMI, con sede in Roma è un’associazione aconfessionale, apolitica e apartitica, di rappresentanza e di categoria, senza fini di lucro, che opera sul territorio nazionale, aperta all’adesione di avvocati iscritti all’albo, oltre che, in qualità di soci sostenitori, di praticanti avvocati, di giuristi e/o docenti universitari in materie giuridiche, psicologi, psichiatri, pedagogisti, insegnanti, forze dell’ordine, assistenti sociali e quanti altri, a vario titolo, si occupano degli aspetti giuridici, sociali e culturali inerenti la famiglia ed i minori.

L’A.M.I. si prefigge di promuovere la rappresentanza associativa degli avvocati esperti in diritto di famiglia, la formazione continua e la specializzazione per favorire l’acquisizione di una competenza adeguata alla complessità dei problemi della famiglia, dell’infanzia e dell’adolescenza; di favorire il dibattito sul diritto di famiglia e la collaborazione tra tutte le figure professionali interessate, in armonia con le istituzioni operanti sul territorio; di studiare l’evoluzione del diritto di famiglia e proporre modifiche legislative e progetti sociali; di tutelare la genitorialità nel quadro della eliminazione di qualsiasi discriminazione.

AMI MOLISE

Sezione Distrettuale di Campobasso

Isernia, Corso Garibaldi n. 229 – tel. 0865/415846

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

https://www.ami-avvocati.it/regioni-ami/distretto-di-campobasso

