Anziana cade in casa, i vigili del fuoco la salvano entrando dal balcone

Al quarto piano di una palazzina di via IV Novembre. A dare l’allarme la figlia della donna. Soccorso provvidenziale

CAMPOBASSO. Anziana cade mentre è in casa da sola, i vigili del fuoco la soccorrono, entrando dal balcone con un’autoscala. L’episodio questo pomeriggio a Termoli, in via IV Novembre. I pompieri sono stati allertati dalla figlia della donna, che non riusciva ad entrare in casa e sono subito intervenuti con un’autoscala, per salire al quarto piano della palazzina. Quando sono entrati hanno trovato la donna, di 85 anni, riversa a terra a causa di un incidente domestico. Quindi hanno aperto la porta ai medici del 118, che hanno trasportata d’urgenza l’anziana donna all’ospedale ‘San Timoteo’.

