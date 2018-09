Reati ambientali, i Carabinieri ‘incastrano’ due persone

Attenzione sempre alta su tutto il territorio provinciale, i controlli non si fermano

PETACCIATO. La prevenzione in tema di reati ambientali è un tema sul quale l’Arma dei Carabinieri tiene alta l’attenzione. E sono sempre di più i controlli mirati alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente.

Negli ultimi due giorni, i Carabinieri della Compagnia di Termoli, unitamente a quelli delle Stazioni CC Forestali, hanno lavorato alacremente su questo fronte con attività che si sono concentrate in varie località del basso Molise.

A Petacciato, in particolare, i Carabinieri della locale Stazione e quelli Forestali, a seguito di accertamenti svolti presso una ditta ubicata su quel territorio, hanno proceduto a deferire in stato di libertà due persone, per aver abbandonato rifiuti e quindi per violazioni della legge speciale in materia ambientale.

Le iniziative dell’Arma continueranno incessanti su tutto il territorio della provincia di Campobasso.

