Tragica escursione per un 35enne, fatale la caduta dopo un malore

Inutili le operazioni di soccorso. Necessario l’intervento di un elicottero arrivato da Pescara: il 35enne di Picinisco (Frosinone) ha accusato un malore ed è caduto rovinosamente, battendo la testa. Probabilmente sarà disposta l'autopsia



ROCCHETTA AL VOLTURNO. E’ caduto battendo violentemente la testa e, nonostante i soccorsi tempestivi, ha perso la vita. Si tratta di un giovane turista di 35 anni di Picinisco (Frosinone), Massimo Capocci, vittima presumibilmente di un malore mentre in mattinata era impegnato in un'escursione a Monte Marrone, precisamente in frazione di Castelnuovo, un'area ricadente nel Comune di Rocchetta al Volturno.



Stando a quanto si è potuto apprendere, il 35enne si è accasciato al suolo a causa di un malore, battendo violentemente la testa; nello stesso gruppo di escursionisti, una dozzina, due infermiere che hanno immediatamente provato a soccorrerlo. Si sono però rese conto subito della gravità delle sue condizioni di salute e della conseguente necessità di un'ambulanza; hanno quindi allertato immediatamente i soccorsi. La centrale operativa del 118, a sua volta, in considerazione della difficoltà nel raggiungere l'area, ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza di Pescara, non essendo il Molise dotato di un servizio di elisoccorso.

Sul posto, nel giro di pochissimo tempo, il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico ha attivato una squadra di soccorso che si è recata prontamente nei pressi del sentiero che sale sul luogo dell’infortunio; una presenza indispensabile per supportare la postazione territoriale del 118, arrivata per coadiuvare l’attività dell’eliambulanza e per eventuali necessità relativamente agli altri escursionisti del gruppo. Sul posto i Carabinieri della Stazione Forestale di Pizzone, con i colleghi della Stazione di Colli al Volturno. Nell'immediatezza hanno raggiunto l'area anche il sindaco e gli agenti della Polizia Locale di Rocchetta al Volturno.