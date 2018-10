Televisioni locali in piazza contro la legge ‘ammazza emittenti’

Telemolise manda in onda un tg breve e senza titoli, Teleregione invece realizza un’edizione straordinaria da Roma: a rischio testate giornalistiche, pluralità dell’informazione e centinaia di posti di lavoro

CAMPOBASSO. A Roma, alla manifestazione contro la legge che di fatto assesta un brutto colpo alle emittenti locali, anche le rappresentanze delle televisioni regionali: davanti al Mise, in via Molise, centinaia di giornalisti, operatori, editori delle piccole realtà televisive che ‘raccontano’ ogni giorno, con dedizione e attenzione, la vita delle città e dei piccoli centri, dando voce alle storie troppo spesso dimenticate.

Telemolise oggi ha mandato in onda un tg breve e senza titoli; Teleregione ha invece proposto una edizione straordinaria incentrata proprio sulla manifestazione romana.

La legge ‘ammazza emittenti’ assegna fondi su scala nazionale e in base ai dati Auditel, il che – come è evidente – penalizza fortemente le realtà editoriali presenti sui territori di dimensioni ridotte. A serio rischio di sopravvivenza 400 televisioni locali sparse su tutto il territorio italiano e 800 radio: il che, oltre a rappresentare un vulnus insanabile per la democrazia e per la pluralità dell’informazione, significa migliaia di posti di lavoro persi.

In piazza, quindi, anche dal Molise per protestare contro le graduatorie derivanti dalla applicazione del Regolamento sui contributi per il pluralismo dell’informazione e l’innovazione tecnologica, di cui al DPR 146/17. Graduatorie che assegnano il 95% dei 300 milioni triennali stanziati dallo Stato ai grandi gruppi editoriali. Il Governo Conte, nel Milleproroghe, ha integralmente recepito il Regolamento “Ammazza Emittenti” e oggi, in piazza le televisioni locali hanno reiterato la loro richiesta al ministro Di Maio affinché tale provvedimento venga rivisitato e corretto.

