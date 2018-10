Troppi detenuti rispetto alla capienza: il carcere di Larino il più ‘affollato’ d’Italia

Rispetto a una capienza di 107 persone ne ospita 217. I dati contenuti nel Dossier dell’associazione ‘Antigone’

LARINO. Il carcere di Larino è il più affollato d’Italia: rispetto a una capienza di 107 posti letto ospita infatti 217 detenuti. Un dato che fa riflettere, quello che emerge dal Dossier 2018 condotto dall’associazione ‘Antigone’, sulla condizione dei penitenziari italiani, diffuso oggi. Nel rapporto Larino precede, nella non lusinghiera classifica sui carceri più affollati della penisola, tre istituti della Lombardia: Como, Brescia e Lodi.

Un rapporto dal quale si deduce che le carceri italiane sono sovraffollate al punto da ledere in molti casi i diritti fondamentali delle persone detenute: in due anni la popolazione carceraria è cresciuta di 6000 unità. Ogni detenuto costa allo stato 137 euro al giorno, ma uno su tre è in cella pur attendendo ancora una condanna definitiva.

Sovraffollamento e scarso supporto psicologico, secondo ‘Antigone’, contribuiscono al drammatico numero di suicidi in cella: 52 in un anno, ovviamente a livello nazionale, mentre 1.135 sono i tentativi di suicidio. Sono 70 i bambini, sotto i tre anni, conviventi con madri detenute (rispetto ai 50 rilevati l'anno precedente), che in Italia sono in totale 2.500, il 4,3% della popolazione carceraria.

