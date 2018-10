Contrasto dei reati contro il patrimonio e droga, la polizia ferma tre campobassani

Le operazioni delle forze dell’ordine hanno portato all’identificazione del responsabile di un furto subito da un esercizio commerciale. Inoltre, in altra operazione, sono stati segnalati due giovani in possesso di eroina

CAMPOBASSO. Da diverse settimane, l’attenzione dei poliziotti della squadra volante è focalizzata su diversi episodi di furti con destrezza perpetrati in esercizi commerciali. Nella settimana trascorsa, a seguito di riconoscimento fotografico, gli agenti hanno ricostruito un episodio di furto di denaro all’interno della cassa di un esercizio commerciale, perpetrato da un giovane che, approfittando di un attimo di distrazione della commessa, era riuscito a rubare il denaro e a fuggire via. Identificato dalle forze dell’ordine è stato segnalato all’autorità giudiziaria per gli episodi criminosi, trattandosi di pregiudicato già destinatario di una misura cautelare alternativa.

Inoltre nel contesto di servizi tesi alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti la polizia ha effettuato due sequestri di eroina, per un totale di circa 4 gr., con la relativa segnalazione di due giovani. Gli uomini della volante preoccupati per la strana presenza di un giovane pregiudicato nei pressi di una farmacia del capoluogo, lo hanno perquisito rinvenendo un involucro contenente gr. 1,30 di eroina. Il giovane si era appena recato in farmacia per acquistare una siringa da utilizzare per il consumo della sostanza stupefacente.

