Il comandante generale della Guardia di finanza Giorgio Toschi, in visita al comando regionale.

Il vertice delle Fiamme Gialle ha presieduto un briefing istituzionale, prendendo cognizione dei risultati operativi conseguiti e delle tematiche attinenti al personale ed alle strutture logistiche dei reparti

CAMPOBASSO. Il comandante generale della guardia di finanza, Giorgio Toschi, si è recato in visita presso il Comando Regionale Molise. All’arrivo presso la Caserma ‘M.O.V.M. Finanziere Antonio Zara’ di Campobasso, sede del Comando Regionale, il Comandante Generale è stato accolto dal Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale - Gen. C.A. Carlo Ricozzi - e dal Comandante Regionale Molise - Gen. B. Antonio Marco Appella.

In seguito il comandante generale ha incontrato una rappresentanza del personale in servizio ed in congedo nonché i delegati del consiglio di base di Rappresentanza militare, ai quali ha inteso esprimere parole di apprezzamento per il lavoro svolto, esortando i presenti a profondere le migliori energie affinché l’azione del corpo si traduca sempre in un prezioso servizio a beneficio dell’intera collettività.

Infine, alla presenza delle massime Autorità istituzionali della Regione, il generale Toschi ha deposto una corona d’alloro presso il monumento dedicato alla memoria del Finanziere molisano Antonio Zara, caduto nell’adempimento del dovere il 17 dicembre 1973 ed insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare.

