Adolescenti con il vizio del gioco d’azzardo, il Molise svetta in classifica

Il prossimo 9 novembre l’incontro voluto dall’Unione Consumatori Molise; assieme al presidente Ennio Cerio anche il segretario nazionale Dino Cimaglia. In platea, al Liceo Scientifico Romita, gli studenti. Sono loro le nuove pedine sulla scacchiera del gioco d’azzardo.

CAMPOBASSO. Gratta&Vinci, scommesse sportive e giochi on line, da fare comodamente con lo smartphone. E poi poker texano e slot machine. Non sono sport oppure passioni innocue. Sono giochi d’azzardo che, giorno dopo giorno, prosciugano portafogli e conti in banca, diventano miccia per problemi economici anche gravi e per la rottura di rapporti personali e familiari.

Il prossimo 9 novembre il tema – che in Molise raggiunge numeri da prendere in seria considerazione – verrà approfondito con un incontro per la prevenzione delle ludopatie organizzato dall’Unione Consumatori del Molise presso il Liceo Scientifico Romita di Campobasso. Momento di confronto che rientra nell’ambito di un più ampio progetto che coinvolge tutte le regioni italiane. L’obiettivo è chiarissimo: parlare di ludopatia, informare sui rischi e fornire assistenza ai giocatori patologici.

A Campobasso, ci sarà – oltre al presidente della sezione regionale del Molise dell’Unione Consumatori, l’avvocato Ennio Cerio (nella foto in basso) – il segretario nazionale dell’Ucn, Dino Cimaglia. E l’incontro sarà aperto anche agli studenti delle scuole superiori, bersaglio di pubblicità ingannevoli e, in parecchi casi, giocatori d’azzardo.

I numeri non mentono. Bastiadare uno sguardo ai dati resi noti dal Reparto di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Ifc-Cnr), coordinato da Sabrina Molinaro, che ha pubblicato il Rapporto “Consumi d’azzardo 2017”.

Fra gli studenti molisani, in crescita rispetto alla media italiana, il gioco d’azzardo è una prassi che coinvolge il 42% della popolazione di età compresa tra i 15 e i 19 anni. La media italiana si ‘ferma’ al 36,9%.

Un dato allarmante nel quale, poi, si possono specificare altre due tipologie di ‘giocatore d’azzardo’: quelli con profilo a rischio e i problematici.

Nella prima casella finisce il 13,9 degli studenti (fascia d’età 15-19 anni) mentre la media italiana è di poco più bassa, il 13,5%. Nel profilo problematico, entra di prepotenza l’8,7% degli studenti molisani mentre la media italiana si ferma al 7,1%.

Si gioca perché si ha la percezione – errata e veicolata da messaggi ingannevoli – che si possa vincere, che possa capitare di vincere e quindi l’idea stessa di poter intascare somme rilevanti diventa la molla per ‘investire’ in qualsiasi tipo di gioco d’azzardo.

La Regione Molise si è dotata , ed è stata fra le prime d’Italia, di una normativa ad hoc, la legge 20 del 2016. Una predisposizione normativa ‘forte’ perché i numeri del fenomeno, in regione, sono impressionanti e portata a termine nel corso della passata legislatura.

In sintesi, come è noto, la legge si fonda su alcuni pilastri fondamentali: un programma triennale integrato di prevenzione e riduzione del rischio della dipendenza dal gioco, con interventi per il recupero dei pazienti affetti da gap; attività di sensibilizzazione ed educazione, formazione del personale delle sale gioco e del personale dei servizi sociali, da attuare d’intesa con amministrazioni locali ed associazioni del terzo settore; una distanza minima di 500 metri, per le sale da gioco, rispetto ad una serie di “luoghi sensibili” (scuole, impianti sportivi, centri di aggregazione, istituti religiosi, strutture sanitarie ed ospedaliere, istituti di credito, stazioni ferroviarie etc), con possibilità per i comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili; un marchio ‘no slot’ in base al quale i comuni possono concedere contributi per gli esercizi che non installano apparecchi da gioco e l’istituzione di un Comitato consultivo con compiti di analisi, monitoraggio e proposta . In più, i Comuni sono autorizzati a disciplinare una riduzione degli orari di apertura per tutelare la salute e quiete pubblica, e la circolazione stradale. I proventi delle sanzioni sono destinati per il 90 per cento ai comuni e per il 10 per cento al programma regionale e gli esercenti hanno l’obbligo di esporre il materiale informativo finalizzato alla prevenzione del gioco patologico, predisposto dall’Azienda sanitaria regionale d’intesa con il comitato consultivo.

E se poi si volesse scendere nel dettaglio, e conoscere la realtà dell’azzardo nel proprio comune, basta ‘andare’ sulla piattaforma “L’Italia delle slot”. Lì, digitando il nome della propria città si possono scoprire quanti soldi vengono buttati al vento quotidianamente.

A Campobasso, ad esempio, nel 2016 le giocate pro capite ammontavano a mille e 200 euro, uno stipendio normale di una famiglia normale. Le giocate complessive, sempre nello stesso anno di riferimento, ammontavano a 59,23 milioni di euro. E poi il numero di ‘slot’: 10 ogni 1000 abitanti. Ad Isernia le giocate ammontavano, sempre nello stesso anno, a 1353 euro pro capite, per complessivi 29,52 milioni di euro. Dodici slot ogni 1000 abitanti. E così via, comune dopo comune, dal più piccolo al più grande.

Ma ora, sulla scacchiera del gioco d’azzardo, ci sono troppe giovani pedine.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale