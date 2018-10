Piano sicurezza, l’annuncio di Matteo Salvini: “In Molise 15 nuovi agenti di Polizia”

Nell’ambito del piano di potenziamento disposto dal Viminale

CAMPOBASSO. Piano sicurezza, il Viminale dispone l’invio di 15 nuovi agenti di Polizia in Molise. Ad annunciarlo Matteo Salvini. “Non vogliamo - ha spiegato il ministro dell’Interno - trascurare nessuno e in particolare quei territori che non sempre in passato sono stati aiutati e valorizzati come meritano. Il mio obiettivo – ha aggiunto Salvini – è quello rafforzare tutte le questure d'Italia, e spero di poter migliorare ulteriormente i dati del Molise grazie al piano di assunzioni. Avremo, in tutto il Paese, 8mila uomini e donne in più delle forze dell'ordine".

I 15 nuovi agenti prenderanno servizio entro febbraio 2019, andando ad affiancare i 485 poliziotti che già operano nelle questure di Campobasso e Isernia. A loro si aggiungono 1.481 carabinieri e 445 finanzieri, con un rapporto forze di polizia-popolazione di 1 agente ogni 127 persone, superiore al dato nazionale di 1 agente ogni 236 persone.

