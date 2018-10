Muore sola in casa, la triste scoperta dopo due giorni

I vicini non la vedevano in giro e, preoccupati, hanno bussato alla sua porta. I Vigili del Fuoco, allertati dal sindaco, hanno rinvenuto il corpo: l'anziana donna morta per cause naturali

GILDONE. Sola, nella casa dove aveva trascorso l’intera esistenza, nel piccolo paese dove si conoscono tutti. Se ne è andata così, in silenzio, l’anziana rinvenuta priva di vita nella sua abitazione, nel piccolo centro dell’hinterland campobassano. Da un paio di giorni nessuno la vedeva in giro; per questo, in una sorta di ‘mutuo soccorso’ i vicini hanno bussato alla sua porta sperando che fosse tutto a posto.

Quel silenzio però li ha preoccupati e non poco al punto da pensare di dover fare qualcosa. E così hanno pensato bene di chiedere aiuto al Sindaco che ha imemdiatamente allertato i Vigili del Fuoco con la speranza che la donna si fosse sentita male e non potesse rispondere.

Una volta entrati in casa quella preoccupazione si è fatta realtà: la donna ormai aveva smesso di vivere, per cause naturali.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale