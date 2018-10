Alla guida dopo aver alzato il gomito: causa un frontale e viene denunciato

Ieri pomeriggio in Contrada Feudo a Campobasso: una donna è rimasta ferita, lui è stato deferito alla Procura per guida in stato di alterazione psicofisica

CAMPOBASSO. Alla guida dopo aver alzato il gomito. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campobasso hanno denunciato un uomo, ‘beccato’ in stato di ebbrezza alcolica che, proprio a causa dello stato di alterazione psico-fisica, aveva causato un incidente stradale e ‘mandato’ una donna in ospedale.

I fatti sono accaduti ieri, nel primo pomeriggio, in Contrada Feudo, una zona popolosa del capoluogo di regione: l’uomo, nell’affrontare una curva, ha perso il controllo del mezzo e ha invaso la corsia opposta. In quel frangente, però, sopraggiungeva un’auto che è stata colpita frontalmente.

Sono stati immediatamente allertati i Carabinieri e la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha raggiunto il luogo dell’incidente assieme al personale del 118: la strada è stata messa in sicurezza perché le auto coinvolte nello scontro avrebbero potuto creare ulteriori pericoli per altri automobilisti. La donna è stata trasferita al Cardarelli per le cure mediche necessarie visto che, a seguito dell’impatto, è rimasta ferita.

L’uomo, che nello scontro ha riportato qualche contusione, è stato sottoposto all’alcoltest ed è risultato in stato di ebbrezza avendo un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge.

Terminati i rilievi e la rimozione dei veicoli, l’uomo è stato condotto in caserma dove gli è stata contestata l’infrazione al codice della strada; è scattata la conseguente denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso per guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool.

