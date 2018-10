Malore in auto mentre tenta di raggiungere il Veneziale di Isernia, muore anziano del casertano

L’episodio è accaduto nel primissimo pomeriggio odierno lungo la Statale 85. Inutili i soccorsi. Il magistrato ha dato il nulla osta per la rimozione della salma

ISERNIA. Stava tentando di raggiungere l’ospedale di Isernia, ma il decesso è sopraggiunto prima dell’arrivo al Veneziale, lungo la Statale 85, all’altezza di Macchia d’Isernia.

Da quanto si è appreso sulla vicenda, un uomo di 75 anni, originario di Prata Sannita, è stato colpito da arresto cardiaco in auto, mentre veniva accompagnato nel capoluogo pentro. Subito sono stati allertati i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare.

Sul posto si sono portati i sanitari del 118, che hanno tentato la rianimazione in loco, e la polizia. Accertata la morte per cause naturali, il magistrato ha dato il via libera alla rimozione della salma.

L’episodio si è verificato nel primissimo pomeriggio di oggi.

