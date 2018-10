Gioielli e denaro in contanti, ‘beccati’ gli autori della rapina messa a segno domenica

Due georgiani e un ucraino inseguiti e fermati sulla Ss 87 dai Carabinieri delle stazioni di Morcone, Guardia Sanframondi e Cerreto Sannita. La vittima, un cittadino della provincia di Campobasso, li ha riconosciuti: solo due giorni fa si sono introdotti nella sua abitazione e hanno rubato 6000 euro in preziosi e 300 euro in contanti. Si indaga per identificare le altre vittime di rapine messe a segno nelle abitazioni

CAMPOBASSO. Un normale controllo, nella serata di ieri, sulla Strada Statale 87, quella che da Campobasso porta verso il Sannio.

E’ all’altezza del bivio di Morcone che i Carabinieri intimano l’alt ad una vettura che, improvvisamente, accelera e inforca il bivio per Benevento.

Immediatamente scatta l’inseguimento e ai carabinieri della Compagnia di Morcone si uniscono quelli di Guardia Sanframondi e i colleghi dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita; l’auto viene ‘tallonata’ e bloccata dopo qualche chilometro.

Dentro la vettura tre cittadini dell’Est e la refurtiva di più colpi in abitazione, di cui uno messo a segno domenica, in una abitazione dell’hinterland di Campobasso.

Sono finiti in manette due cittadini georgiani e un ucraino, gravemente indiziati del furto e della ricettazione di gioielli e pellicce e del possesso abusivo di quattro coltelli a scatto.

I tre sono stati condotti in caserma a Morcone, per consentire di appurare la provenienza della merce rinvenuta nell’auto e per procedere alla identificazione dei tre uomini. La vittima della rapina commessa nella propria abitazione domenica scorsa, un cittadino della provincia di Campobasso, li ha riconosciuti senza ombra di dubbio e li ha indicati come gli autori del furto.

Secondo la denuncia presentata dalla vittima, domenica mattina quattro uomini si erano introdotti nell’abitazione rompendo il vetro di una finestra e avevano portato via oggetti in oro del valore di circa 6000 euro e circa 300 euro in contati. Sorpresi dai proprietario di casa, i quattro poi si erano dileguati facendo perdere le proprie tracce.

Sottoposti a fermo, i tre indagati sono stati trasferiti in carcere a Benevento, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Proseguono le indagini per cercare di risalire al quarto uomo e ai proprietari delle pellicce e degli altri oggetti rinvenuti nell'auto, probabilmente di proprietà di altri molisani vittime di furti e rapine commessi negli ultimi tempi.

