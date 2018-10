Lite in un bar, dopo un cliente aggrediti pure i carabinieri: un arresto e una denuncia

E’ successo la scorsa notte a Santa Maria del Molise. Un militare intervenuto nel locale ha beccato un pugno al torace

ISERNIA. In due aggrediscono un uomo all’interno di un bar, per un cittadino romeno con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio sono scattati gli arresti per resistenza a pubblico ufficiale, mentre per un suo connazionale è arrivata la denuncia per lesioni.

E’ successo la scorsa notte a Santa Maria del Molise. Entrambi si trovavano all’interno di un bar, quando per futili motivi, hanno aggredito un uomo del posto, lasciandolo ferito a terra. La titolare dell’esercizio pubblico ha chiamato i carabinieri di Isernia e il 118. Sul posto è arrivata subito un’ambulanza, che ha trasportato il malcapitato all’ospedale ‘Veneziale’.

Alla vista dei carabinieri uno dei due stranieri si è dileguato facendo perdere temporaneamente le proprie tracce, per essere identificato poco tempo dopo e denunciato in stato di libertà. L’altro, approfittando della confusione, ha reagito nei confronti di uno dei militari, sferrandogli un pugno al torace. E’ stato quindi bloccato e arrestato, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Condotto in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato poi trasferito presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.

