Cacciatore 'miracolato' dopo l'incontro ravvicinato con un cinghiale

Incidente di caccia per un cuoco in pensione originario di Sant’Angelo del Pesco: sorpreso alle spalle dall’ungulato che pesava un quintale e mezzo, è stato azzannato più volte. L’incidente in Abruzzo

SANT’ANGELO DEL PESCO. Ha letteralmente visto la ‘morte in faccia’ Nunzio D’Orazio, 64 anni, cuoco in pensione da solo un mese, originario del piccolo centro altomolisano ma residente in Abruzzo, caricato e ferito gravemente da un cinghiale in località San Leo, nel comune di Civitaluparella (provincia di Chieti).

L’uomo, assieme ad una decina di amici, era impegnato in una battuta di caccia. Poco prima dell’una, era da solo nei boschi di San Leo quando ha ‘incontrato’ un cinghiale di grossa stazza. L’animale lo ha ‘sorpreso’ alle spalle.

Lo racconta, ai colleghi de ‘Il Centro’, dal letto dell’ospedale di Chieti dove è stato trasportato con l’eliambulanza a causa delle gravi ferite riportate. Può davvero dirsi miracolato.

“Mi ha sorpreso perché mi è arrivato alle spalle. Era un cinghiale adulto di un quintale e mezzo ed era ferito ad una zampa. Io seguivo i cani, che erano sulle tracce dell’animale, quindi mai potevo immaginare di ritrovarmelo dietro. Non ho fatto in tempo a girarmi che mi ha assalito, gettandomi a terra” ha detto dal suo letto del reparto di Ortopedia.

L’ungulato si è trovato di fronte un cacciatore esperto e dotato di sangue freddo: non ha mai mollato il fucile e quindi è riuscito a centrarlo ed ucciderlo da distanza ravvicinata. “Mi ha fatto cadere per terra e mi ha azzannato, io ho subito sparato un colpo di fucile, ma l’ho mancato. Poi ci ho riprovato, ma il fucile non ha sparato. Allora ho dovuto tirare fuori la cartuccia e premere ancora il grilletto. E questa volta l’ho centrato, dritto in testa. D’ora in poi, però, mai più a caccia”.

