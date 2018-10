Minaccia un ex dipendente con un’arma ad aria compressa: denunciato un 50enne

L’uomo è stato fermato alla periferia di Campobasso dalla Polizia, chiamata dal lavoratore. Denunciato per spaccio il migrante fermato con 8 dosi di droga nel pieno centro cittadino

CAMPOBASSO. Minaccia un suo ex dipendente con un’arma ad aria compressa: denunciato un 50enne di Campobasso. L’uomo è stato individuato dai poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, chiamati dal lavoratore appena l’uomo che lo aveva intimidito si è allontanato in macchina.

Sul posto sono arrivati subito gli operatori della Volante, che hanno rintracciato l’autore della minaccia in contrada Santa Lucia, alla periferia di Campobasso. Durante la perquisizione la scoperta in macchina dell’arma, sequestrata e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Per lui la denuncia per minaccia grave.

E’ stato invece denunciato per spaccio di droga il nigeriano di 25 anni fermato nei giorni scorsi dalla Polizia in via Cavour. Il giovane, ospite di un centro di accoglienza di Campobasso e richiedente asilo politico, è stato trovato in possesso di 8 dosi di marijuana, già pronte per lo spaccio.

Gli interventi nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dalla Questura di Campobasso, con il personale della ‘Volante’ affiancato dagli operatori del Reparto prevenzione crimine ‘Abruzzo’. Identificate 135 persone e controllati 83 veicoli, che hanno consentito di accertare infrazioni al Codice della Strada.

Controlli anche all’entrata e all’uscita delle scuole e nelle sale scommesse. Alle verifiche amministrative, per il possesso delle licenze e delle autorizzazioni da parte dei gestori, si è affiancata l’identificazione dei clienti, per accertare l'eventuale presenza di minori. Nessuna irregolarità è emersa.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale