Isernia, gestione illecita dei rifiuti: due imprenditori nei guai

I carabinieri forestali hanno scoperto su un autocarro degli scarti provenienti dalla demolizione di un fabbricato, ma non c’erano le ‘carte in regola’ per trasportarli



ISERNI. Ancora reati ambientali nel mirino del Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Isernia. Questa volta due persone sono finite nei guai per reati legati alla gestione illecita di rifiuti. I militari della locale Stazione qualche giorno fa hanno controllato un autocarro che trasportava rifiuti derivanti dalla demolizione edilizia di un fabbricato.

Dagli accertamenti svolti dai militari sono state appurate discrepanze inerenti le autorizzazioni tra la ditta adibita al recupero e quella incaricata per lo smaltimento, nonché l’assenza delle analisi attestanti la natura pericolosa dei materiali.

Di conseguenza i Carabinieri Forestali, conclusi gli accertamenti, hanno denunciato i due imprenditori alla competente Autorità Giudiziaria per reati in materia di raccolta e trasporto di rifiuti.

