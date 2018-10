Criminalità, Isernia prima in Molise per numero di reati: il rapporto del Sole24Ore

La classifica stilata dal noto quotidiano economico in base ai dati forniti dal Ministero dell’Interno. Meglio la situazione a Campobasso

ISERNIA. Isernia conquista un importante primato, ma in negativo.

Secondo il rapporto sulla criminalità nelle province italiane, elaborato dal Sole24Ore in base ai dati forniti dal Ministero dell’Interno e pubblicato stamane, è la provincia molisana a far registrare il maggior numero di reati denunciati, in crescita rispetto allo scorso anno.

“La provincia pentra – riporta l’Ansa - si posiziona all'83esimo posto della classifica nazionale, mentre quella di Campobasso è al 93esimo. In particolare, nell'Isernino sono stati denunciati 2.411 reati, cioè 2.829 ogni 100mila abitanti, con un aumento del 7%: il territorio passa dal 94esimo posto del 2017 all'83esimo del 2018.

A Campobasso, invece, i reati denunciati sono 5.979, cioè 2.678 ogni 100mila abitanti, in aumento solo dell'1%”.

In testa alla classifica nazionale – si evince dal rapporto - ci sono Milano, Rimini e Bologna; la graduatoria è chiusa da Belluno, Pordenone e Oristano.

