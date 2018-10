Anche il “Tg2 Dossier” a Campobasso per parlare di scuole e sicurezza

La giornalista Chiara Lico è stata ieri nel capoluogo; la trasmissione dovrebbe analizzare la situazione in tutte le regioni italiane

CAMPOBASSO. Nell’inchiesta sulla sicurezza degli edifici scolastici che andrà in onda presto su Rai 2, sarà dedicato ampio spazio anche alla situazione del capoluogo di regione.

Ieri mattina la giornalista Chiara Lico, volto noto del Tg2, assieme ad una troupe di Rai 2 Dossier ha girato immagini e interviste in città dove, come è noto, il primo cittadino Antonio Battista ha preferito adottare provvedimenti ‘impopolari’ ma che riguardano il tema principale dell’argomento: la sicurezza degli studenti, del corpo docente e di tutto il personale che ‘ruota’ attorno alla gestione degli Istituti scolastici.

Sono venti gli edifici, tra scuole per l’infanzia, primarie e medie chiusi perché a rischio, non in regola con la normativa antisismica o antincendio o con le altre regole a garanzia della staticità degli edifici e quindi della sicurezza. La popolazione studentesca che ruota attorno al capoluogo di regione ammonta a circa 10mila studenti di cui 5mila universitari mentre la restante parte frequenta asili, elementari e medie inferiori e superiori.

La giunta comunale, come è noto, ha deciso di dirottare in favore delle scuole 11 milioni di euro destinati alla mobilità e 6 milioni ricavati dalla vendita di alcuni immobili comunali, ai quali vanno aggiunti i 3,3 milioni del bando «Scuole Innovative» finanziati dall’Inail. In tutto, 20 milioni. Ma ne occorrerebbero altri 10, come ha più volte sottolineato il sindaco Antonio Battista.

Da quanto è possibile apprendere, il servizio della giornalista Chiara Lico riguarderà tutte le situazioni italiane, una sorta di ‘tour’ nel variegato mondo della sicurezza scolastica. Un tema molto sentito dai molisani che, fra pochi giorni, faranno di nuovo i conti con la tragedia di San Giuliano di Puglia dove, il 31 ottobre del 2002, giorno del terremoto, un'ala della scuola Jovine crollò a causa - come fu stabilito dai giudici - dei lavori di sopralevazione di una parte dell'edificio scolastico.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale