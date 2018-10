Droga, arrestato un 22enne. I carabinieri beccano anche un giovane di 19 anni

L’operazione sulla costa molisana. Interventi di controllo potenziati in tutta la provincia di Campobasso



TERMOLI. Nuova operazione anti droga dei carabinieri in Basso Molise, nei guai due giovanissimi. Un 22enne è stato arrestato e un 19enne è stato denunciato, a seguito di controlli potenziati in tutta la provincia di Campobasso e disposti dai carabinieri della Compagnia di Termoli. I militari della Stazione di Campomarino hanno prima fermato e controllato un 19enne del posto. Dalla perquisizione personale sono spuntati 20 grammi di marijuana. Da qui la denuncia.

Quindi i carabinieri hanno effettuato un’altra perquisizione, presso il domicilio di un 22enne molisano. Il giovane, peraltro incensurato, è stato trovato in possesso di tre dosi di cocaina, di 15 grammi di marijuana e di materiale per la suddivisione e il confezionamento dello stupefacente. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

