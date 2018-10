Alberi abbattuti e tetti scoperchiati: in Molise è emergenza maltempo

Vigili del fuoco all’opera, sia a Campobasso che a Isernia, per far fronte alle tante richieste di intervento. Linea ferroviaria bloccata per un’ora e disagi alla circolazione

CAMPOBASSO. Alberi abbattuti, grondaie pericolanti, addirittura qualche tetto scoperchiato: in Molise è emergenza maltempo. La pioggia, accompagnata da violentissime raffiche di vento, ha creato disagi e provocato danni sia in provincia di Campobasso, che in provincia di Isernia.

Si segnalano grondaie e tegole cadute, anche qualche tetto scoperchiato a causa della furia del vento, com'è avvenuto in un capannone nella zona industriale di Campobasso. A Campomarino lido un pino è stato spezzato dalla forza del vento e si è abbattuto sul cancello d’ingresso di un’abitazione. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito.

Centralino dei vigili del fuoco di Campobasso subissato di telefonate, con richieste di aiuto e di intervento, nel capoluogo regionale e nei comuni dell’hinterland. Le squadre del comando provinciale sono tutte al lavoro, per fronteggiare l’emergenza. Situazione difficile anche a IserniaAnche qui alberi e pannelli abbattuti e cantine allagate. Disagi pure alla circolazione, quella stradale e quella ferroviaria: la linea Campobasso-Isernia è rimasta interrotta per oltre un’ora (seguono aggiornamenti)