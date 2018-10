Droga, raffica di arresti: 22 provvedimenti cautelari. Sgominata la rete dello spaccio

CAMPOBASSO. Droga, sgominata la rete dello spaccio. Maxi operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Campobasso, che hanno eseguito 22 provvedimenti cautelari tra Molise, Puglia e Campania, emessi dal procuratore della Repubblica di Campobasso Nicola D’Angelo.

Un’operazione che si è conclusa questa mattina e che ha impegnato un centinaio di militari, guidati dal tenente colonnello Emanuele Gaeta e diretti dal capitano Vincenzo Di Buduo. Indagini avviate da tempo e che hanno portato al blitz, avvenuto nella notte, tra arresti e decine di perquisizioni, in particolare a Campobasso.Tra gli arrestati alcuni giovani del capoluogo e dei paesi dell’hinterland, con precedenti per droga. Ci sarebbe, tra i coinvolti, anche un giovanissimo.

I carabinieri sarebbero arrivati a individuare anche alcune delle piazze dello spaccio in città, nella zona di via Montegrappa e piazza Venezia, dove era possibile reperire eroina e cocaina, acquistata in Puglia e Campania e rivendita nel capoluogo. Dai pusher invididuati e bloccati.

Un’operazione di rilevanza nazionale, i cui dettagli saranno forniti nella conferenza stampa che il procuratore D’Angelo e il comandante Gaeta terranno alle 10.30, nell’aula magna della Scuola allievi carabinieri di Campobasso.

