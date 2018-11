Ancora treni lumaca sulla tratta Campobasso-Roma: protestano i pendolari

Il convoglio partito questa mattina dal capoluogo di regione ha accumulato 40 minuti di ritardo durante il tragitto fino a Isernia

CAMPOBASSO. Quaranta minuti di ritardo lungo un tratto di soli 50 chilometri. Continuano i disagi per i pendolari molisani che scelgono il trasporto ferroviario per recarsi nella la capitale.

Problemi infatti anche questa mattina per i viaggiatori saliti a bordo del Campobasso-Roma. “Mi trovo sul treno 2355, partito in orario alle ore 6.53 che però, fino ad Isernia, ha già accumulato un ritardo di circa 40 minuti – ha segnalato il giornalista molisano Giovanni Cianfagna -. Ho chiesto spiegazioni al macchinista del perché di tanto ritardo ed il perché del procedere a lumaca con fermate in stazioni non previste e soste lunghissime come quella effettuata a Bojano.

La risposta è stata la seguente: non funzionano i segnali che ci permettono di conoscere se i passaggi a livello sono chiusi o aperti e quindi il protocollo prevede che non si può avanzare! Al che gli ho anche chiesto: di questo passo a che ora arriviamo a Roma? Risposta: e chi può dirlo! Considerazione personale: il Molise non ha più ragione di esistere né tantomeno di resistere! Ormai è ridotto peggio di un pugile suonato!”.

