Giornata delle Forze Armate: cortei, mostre storiche e onorificenze per il 4 Novembre

A Campobasso aperte le porte della Prefettura di Campobasso, dov’è stata allestita la mostra storica sui cento anni dalla fine della Grande guerra. Celebrazione solenne a Isernia

CAMPOBASSO/ISERNIA. Giornata delle Forze armate e dell’Unità nazionale, iniziative a Campobasso e Isernia per la ricorrenza del 4 Novembre. Nel capoluogo regionale si terrà il corteo per le strade del centro cittadino, con partenza da piazza Pepe alle 10.30 e con la deposizione di una corona di fiori al Monumento dei Caduti. Chiuse al traffico le strade del centro, per consentire lo svolgimento della manifestazione, che in caso di maltempo sarà spostata nel Sacrario del Castello Monforte.

Sempre a Campobasso saranno aperte le caserme ‘Generale Gabriele Pepe’, sede del Comando militare Esercito Molise e la Caserma ‘Zara’, sede del Comando della Guardia di Finanza del Molise. In piazza Vittorio Emanuele, dalle 12 alle 15, la manifestazione ‘Caserme in piazza’, con l’esposizione dei mezzi militari e degli equipaggiamenti delle Forze armate.

Per la ricorrenza il Prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico, ha previsto l’aperta ai cittadini dei saloni del Palazzo di Governo, dov’è stata allestita la Mostra storica ‘Cento anni dalla fine della Prima guerra mondiale’, realizzata in collaborazione con il Museo internazionale delle Guerre mondiali di Rocchetta al Volturno, visitabile dalle 12 alle 19. Il materiale esposto è costituito da uniformi originali dell'epoca, appartenute o indossate da militari che hanno combattuto sia nel Regio Esercito Italiano che nell'esercito imperiale Austro-Ungarico, nonché da armi che furono in dotazione ai soldati del grande conflitto.

A Isernia le iniziative organizzate dalla Prefettura di Isernia e dal Comando militare Esercito 'Molise', in collaborazione con la Provincia di Isernia, il Comune di Isernia, l’Ufficio Scolastico regionale e provinciale, le forze di polizia, le Associazioni combattentistiche e d’arma, la Croce rossa provinciale.

Alle 10.30 la Messa in Cattedrale, celebrata dal Vescovo di Isernia-Venafro Camillo Cibotti. Alle 11.15 il corteo, diretto al Monumento ai Caduti in Piazza Tullio Tedeschi, per la cerimonia militare che prevede l’alzabandiera solenne sulle note dell’Inno d’Italia, la deposizione delle corone ai Caduti e la lettura dei messaggi del presidente della Repubblica e del ministro della Difesa.

Seguirà la consegna delle Onorificenze dell’Ordine ‘Al Merito della Repubblica italiana'. A Michele Carfora, maggiore dei Carabinieri, l’onorificenza di ‘Ufficiale’. Onorificenza di ‘Cavaliere', invece, a Arturo Corbo, sovrintendente capo della Polizia, Mauro Marinelli, sostituto commissario della Polizia e Giovanni Villari, brigadiere capo della Guardia di Finanza.

