Siringhe abbandonate nel ‘bunker’ di San Giovanni: la denuncia delle associazioni

Chiesta la messa in sicurezza della struttura, realizzata nell’ambito del ‘Contratto di quartiere’, mai completato. Intanto per il 24 novembre è stato annunciato un intervento di pulizia dell’area verde, con la messa a dimora di nuovi alberi



CAMPOBASSO. Siringhe abbandonate nel ‘bunker’ di via Friuli, nella struttura - un manufatto in cemento nei pressi della rotonda - realizzata nell’ambito dei lavori del ‘Contratto di quartiere’ di San Giovanni dei Gelsi, mai completato.

Questa la denuncia fatta dalle associazioni ambientaliste Fare Verde e Legambiente di Campobasso, che hanno raccolto l’appello lanciato dall’associazione ‘Il nostro Quartiere San Giovanni’, mirato ad instaurare un percorso di rivalutazione di alcune aree del popoloso quartiere, che versano in condizioni di degrado.

“All'interno della struttura abbandonata – la segnalazione delle associazioni - oltre a rifiuti di ogni genere, c’è un numero impressionante di siringhe usate, segnale evidente che il sito, recintato in maniera posticcia, antiestetica e pericolosa, è diventato nel tempo un ritrovo per balordi, che mettono a repentaglio il decoro e la sicurezza dell’intero quartiere”.

Per gli ambientalisti è indispensabile un intervento di bonifica e di messa in sicurezza dell’area, con la rimozione dell’attuale recinzione e sostituzione, in attesa di definire cosa fare del manufatto, con barriere o reti trasparenti per bloccarne l’accesso ai malintenzionati.

Intanto, dopo il sopralluogo, effettuato ieri, è stata organizzata una manifestazione unitaria, in programma per il 24 novembre nei pressi della Scuola ‘Jovine’, dove verrà effettuato un intervento di pulizia e manutenzione degli spazi verdi e delle alberature.

Con l’occasione saranno messe a dimora nuove piante ed alberi, con la partecipazione degli alunni dell'Istituto, anche in concomitanza del periodo di celebrazione della Giornata Nazionale degli Alberi, in programma il 21 novembre.

