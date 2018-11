Ambiente e salute, ecco i dati del Molise: più casi di malattie respiratorie in provincia di Isernia

La zona più osservata quella del Venafrano. In provincia di Campobasso e tra gli uomini è invece superiore l’incidenza di tumori maligni. Lo studio sollecitato dalla Onlus ‘Mamme per la salute e l’ambiente’ di Venafro

CAMPOBASSO. Inquinamento, ambiente e salute, disponibili finalmente i dati dello studio sollecitato dalla Onlus ‘Mamme per la salute e l’ambiente’ di Venafro. Se le neoplasie in provincia di Campobasso sono più elevate, soprattutto tra gli uomini, in provincia di Isernia e nella zona del Venafrano sono invece superiori i casi di malattie del sistema circolatorio e dell’apparato respiratorio.

Dati del febbraio scorso che emergono dallo studio condotto da Michele Santoro e Fabrizio Bianchi, del Reparto epidemiologia ambientale e Registri di patologia dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr di Pisa, che hanno preso in esame il calcolo di indicatori di rischio di ricovero per le principali malattie nella popolazione residente nelle province di Isernia e Campobasso, con un approfondimento nell’area di Pozzilli, Sesto Campano e Venafro.

Per il calcolo degli indicatori sono stati utilizzati i dati di ricovero provenienti dal flusso informativo regionale delle Schede di dimissione ospedaliera. Per gli uomini si osservano tassi di ricovero più elevati nella provincia di Campobasso per il totale dei tumori maligni, per le malattie dell’apparato digerente e dell’apparato urinario, mentre nella provincia di Isernia sono più elevati i ricoveri per malattie del sistema circolatorio, sia per malattie del cuore sia, in maggior misura, cerebrovascolari, e per malattie respiratorie, in particolare acute. I tassi di ricovero per tumore del polmone risultano sostanzialmente allineati nelle due province. Tra le donne, si conferma quanto osservato per gli uomini con l’eccezione per i ricoveri per tumori maligni, anch’essi più elevati in provincia di Isernia.

Il tratto generale distintivo dei ricoveri ospedalieri tra le due province è di una prevalenza delle cause circolatorie e respiratorie in provincia di Isernia e delle malattie dell’apparato digerente e urinario nella provincia di Campobasso, mentre i tumori mostrano una situazione diversa tra uomini e donne.

Quanto alla zona di Venafro si osservano eccessi di ricoverati nell’area in studio statisticamente significativi per le malattie del sistema circolatorio, e in particolare le patologie cardiache e per le malattie del sistema respiratorio, anche quelle croniche, mentre il numero dei ricoverati per tumori maligni sono inferiori a quelli dei residenti della regione.

