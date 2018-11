Aveva in casa 600 grammi di cocaina per almeno 100mila euro: arrestato sessantenne

I dettagli dell’operazione, condotta dai carabinieri di Termoli, illustrata oggi in una conferenza stampa. Dalla droga sequestrata ricavabili circa 2.500 dosi. Ora si cerca la provenienza e la destinazione dello stupefacente

TERMOLI. Maxi operazione antidroga in Basso Molise. Il blitz, condotto dagli operatori del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Termoli, ha portato all’arresto di un uomo di 60 anni, molisano, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione durante un controllo sulla statale 16.

L’uomo, che viaggiava su un'auto di grossa cilindrata, è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri mentre percorreva la strada: aveva una dose di cocaina e 2.600 euro in contanti. Dalla successiva perquisizione nella sua casa di Campomarino sono spuntati 600 grammi di cocaina, per un valore stimato di oltre 100mila euro. Almeno 2.500, infatti, le dosi ricavabili dalla sostanza. Trovati anche altri 1.600 euro e un bilancino di precisione, oltre a materiale per il confezionamento della droga. L’uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato quindi arrestato e portato nel carcere di Larino.

I dettagli dell'operazione sono stati illustrati in una conferenza stampa nella Caserma di Termoli, dal comandante della Compagnia, maggiore Fabio Ficuciello e dal comandante del Norm Edgar Pica. Le indagini continuano, per accertare la provenienza della cocaina e ricostruire la rete dello spaccio. Oltre a individuare possibili complici dell'arrestato.

"La guardia è alta - ha dichiarato il comandante Ficuciello - Stiamo indagando su un possibile giro più ampio di quello del Basso Molise e su una mappatura della criminalità, collegata al traffico di droga”.

