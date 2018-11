Calo delle temperature sul Molise, fiocchi di neve a Capracotta

Le previsioni meteo non hanno sbagliato: l’abbassamento dei valori termici di circa 10-12 gradi su tutta la regione ha portato alla comparsa delle prime precipitazioni nevose in montagna. Situazione instabile fino a martedì

CAPRACOTTA. I meteorologi l’avevano ampiamente previsto: “Assisteremo nel corso del fine settimana ad un netto calo delle temperature, che si farà avvertire maggiormente proprio sulle regioni del versante adriatico. Il calo termico potrebbe portare le temperature fino a 10-12°C in meno rispetto ai valori di questi giorni. E, considerando le caratteristiche della massa d’aria in arrivo, ci possiamo aspettare dei rovesci che risulteranno sparsi, con fiocchi di neve che faranno la loro comparsa in montagna”.

Ed ecco che, puntuale, Capracotta si è svegliata lievemente imbiancata. D’altronde, con i suoi 1421 metri sul livello del mare, dopo Rocca di Cambio, è pur sempre il comune più alto dell’Appennino e risente maggiormente degli choc climatici.

Il nevischio in quota potrebbe continuare a registrarsi fino a martedì, mentre nelle principali città del Molise, quali Campobasso e Isernia, le temperature oscilleranno tra 1 e 9 gradi.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale