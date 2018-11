Maltempo, fiumi sotto osservazione: due persone in auto sorprese dalla piena del Volturno, salvate dai vigili del fuoco

Dopo il sole di questa mattina ripresa la pioggia battente nell’Isernino e nel Venafrano. Diversi i disagi registrati, tra allagamenti e smottamenti. Agricoltura in ginocchio nella piana di Venafro

ISERNIA. Stamane la tregua. Poi il maltempo è tornato ad imperversare sul Molise, con forti temporali specie sulla provincia di Isernia, dove si sono registrati numerosi allagamenti e smottamenti.

Sorvegliati speciali sono i fiumi, in particolare il Volturno, già straripato in più punti nelle ultime ore tra Sesto Campano, Venafro e Capriati. Proprio nella strada di collegamento tra questi ultimi due comuni, un’auto in transito è stata sorpresa dall’acqua e le due persone che si trovavano nell’abitacolo sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco. Allevamenti, abitazioni e scantinati sono stati travolti della piena. L'eccezionale portata di acqua del fiume si è riversata sia sui terreni che nei canali del Consorzio di Bonifica per poi invadere interi campi coltivati. Non è ancora possibile quantificare le perdite in termini economici ma, da una prima ricognizione effettuata dalla Coldiretti dalla Piana di Venafro fino alla città di Isernia, la furia dell’acqua non ha risparmiato nessuna azienda, agricola o zootecnica, causando la distruzione di varie colture oltre che danneggiando oliveti e frutteti.

Il violento scorrere dell’acqua ha invaso interi campi e numerose stalle si sono ritrovate completamente circondate dall’acqua. Riguardo ai danni all’agricoltura, secondo il sindacato agricoltori, quel che non è stato finora raccolto è andato perduto a cominciare dal mais, che abbonda in tutta la piana. Le colture orticole sono andate invece perdute perché sommerse da acqua e fango. Ma i danni al settore non si fermano qui perché gli allagamenti provocheranno anche un ritardo nell’avvio delle nuove campagne di semina con tutti quello che da ciò ne deriverà.

Anche il fiume Sordo a Isernia ha rotto gli argini e alcune case in contrada Le Piane sono state evacuate in via precauzionale. Acqua alta a causa dello straripamento del Carpino anche nel Nucleo industriale di Pettoranello del Molise. L'attenzione resta alta.

