Blitz antidroga, carabinieri nelle scuole con i cani: rinvenuta hashish nascosta nel pacchetto di fazzoletti

Aumentano i controlli dell’Arma. Al setaccio nelle ultime ore l’istituto alberghiero di Vinchiaturo. Ma nei prossimi giorni saranno monitorate anche altre istituzioni scolastiche con l’obiettivo di disincentivare i giovani al consumo di stupefacenti



VINCHIATURO. Aumentano i controlli antidroga nelle scuole da parte dei carabinieri, anche con l’ausilio delle Unità cinofile provenienti da Chieti, con l’obiettivo di disincentivare i giovani al consumo di stupefacenti.

Nel mirino nei militari di Bojano, nelle ultime ore, è finito l’istituto alberghiero di Vinchiaturo. Qui gli uomini dell’arma, con tanto di pastore tedesco addestrato, hanno setacciato aule e tutti i locali dell’edificio, ma anche il perimetro esterno. Nel corso dell’ispezione è stato rinvenuto circa un grammo di hashish, occultato dentro un pacchetto di fazzoletti. A fiutare la presenza di sostanze stupefacenti è stato proprio l’animale in ausilio ai carabinieri.

Altri interventi simili sono previsti in diversi istituti del Molise nei prossimi giorni, sempre nell’ambito dell’attività di prevenzione, avviata dal Ministero dell’Interno per il contrasto dei fenomeni di devianza giovanile, in accordo con i dirigenti scolastici.

