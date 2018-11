Torna in azione la banda del buco: i ladri fanno razzia di ‘Gratta e vinci’ e sigarette

Nella tabaccheria di via Calabria a Campobasso. I ladri hanno agito nella notte, praticando un foro dall’esterno posteriore della struttura



CAMPOBASSO. Torna in azione la banda del buco. Colpo nella notte alla tabaccheria di via Puglia a Campobasso. I ladri sono entrati nel locale praticando un foro nella parte posteriore dell’edificio. Rubati ‘Gratta e vinci’ e sigarette. E’ stato il titolare della tabaccheria, questa mattina all’apertura dell’attività, ad accorgersi dell’accaduto e a chiamare la Polizia, che è arrivata sul posto con la Scientifica, per svolgere i rilievi e cercare eventuali tracce lasciate dai malviventi. Che dopo il colpo sono fuggiti indisturbati.

