Maxi-operazione antidroga: otto persone nei guai, stroncato traffico di cocaina in Molise

Sequestrata anche un'automobile: in azione il Ros con il supporto dei Comandi provinciali di Campobasso, Isernia, Foggia e l'unità cinofila di Chieti. GUARDA IL VIDEO



CAMPOBASSO. Nuovo duro colpo al traffico di droga. E’ quello messo a segno nella notte in numerosi centri del basso Molise nel corso del blitz dei Carabinieri che ha portato ad otto provvedimenti cautelari (in sei sono finiti in cella) nei confronti di cittadini italiani, albanesi e rumeni accusati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Termoli, Campomarino, Portocannone, San Martino in Pensilis e Vasto: questi i centri dove sono entrati in azione i Carabinieri del Ros con il supporto dei Comandi Provinciali di Campobasso, di Chieti, Isernia e Foggia e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Chieti (CH).

Otto misure cautelari personali (sei in carcere, due divieti di dimora in Molise, Abruzzo e Puglia e divieto di espatrio), e il sequestro preventivo di un’autovettura: provvedimenti emessi dal Gip del Tribunale di Campobasso su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia.

Sono tutti di nazionalità albanese, rumena ed italiana, ritenuti responsabili del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’operazioni sono state inoltre eseguite 26 perquisizioni.

L’attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dal Ros Carabinieri di Campobasso, ha permesso di riscontrare come dietro l’escalation del consumo di cocaina nella provincia di Campobasso vi fosse anche un pericoloso sodalizio criminale, di nazionalità albanese, rumena ed italiana, composto anche da pregiudicati, che ha aggredito con sistematicità e profondo radicamento, la zona della fascia costiera molisana.

Nel corso dell’indagine, il cui nome in codice è “Alpheus 1”, condotta con attività tecniche, osservazioni, pedinamenti e perquisizioni, si sono avuti i riscontri necessari a carico degli otto indagati per le attività di spaccio, commercio e detenzione, con finalità di spaccio, di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. Molto importante l’apporto ricostruttivo fornito da alcuni testimoni sentiti nel corso delle indagini.

(Seguono aggiornamenti)

