Stretta sulla sicurezza a Isernia: discoteche sotto la lente dopo la strage di Corinaldo

Lo ha annunciato il questore Roberto Pellicone nel corso della conferenza stampa indetta per stilare il bilancio di un anno di attività. Guerra allo spaccio e alle truffe e massima vicinanza alla popolazione. Negli ultimi dodici mesi sono state arrestate 31 persone e denunciate 183



ISERNIA. Sì al divertimento, ma nel rispetto delle regole previste in materia di sicurezza. Lo ha ribadito il questore di Isernia Roberto Pellicone che, questa mattina ha incontrato la stampa per stilare il bilancio di un anno di attività della Polizia di Stato.

In tale occasione, ha annunciato che, anche alla luce della strage avvenuta la scorsa settimana nella discoteca di Corinaldo in provincia di Ancona - costata la vita a cinque ragazzi e a una giovane mamma - saranno intensificati i controlli nei locali della movida in vista dei giorni di festa.

“Anche alla luce di quello che è accaduto nelle Marche – ha affermato - massima attenzione sarà rivolta ai locali che organizzano spettacoli e nelle discoteche, proprio per la garantire la sicurezza delle persone che vogliono divertirsi, ma devono farlo in assoluta sicurezza. Chi vuole organizzare questo tipo di manifestazioni, deve sapere che può farlo, ma solamente se rispetta le regole”.

IL BILANCIO. Il 2018 sta per finire e, anche per la Polizia di Isernia, è tempo di stilare in bilancio dell’attività svolta sul territorio negli ultimi dodici mesi. Sono 31 le persone arrestate e 183 quelle denunciate. “E’ stato un anno molto intenso che ci ha permesso di raggiungere importati risultati – ha evidenziato Pellicone – grazie a un enorme lavoro di squadra. Nell’ambito dell’attività di repressione la Squadra Mobile ha svolto un lavoro veramente intenso. Ricordo soprattutto l’operazione Black Money, nata da un’inchiesta articolata che ha permesso di stroncare un giro di usura ed estorsione. Enorme l’impegno profuso anche per arginare lo spaccio di sostanze stupefacenti”. Tra le operazioni più importanti messe a segno nell’ultimo anno va sicuramente segnalata quella che, a maggio, ha consentito di sequestrare ben sette di chili di droga in uno scantinato di Venafro, dove sono state ritrovate anche numerose armi.

Repressione, ma anche prevenzione. Massima attenzione viene infatti riservata quotidianamente al monitoraggio del territorio. Importante anche l’attività svolta negli istituti scolastici.

Intensificati anche i controlli nei locali che hanno portato, in due casi, alla sospensione della licenza per tre giorni. “Un provvedimento – ha spiegato il questore – che ha consentito di avviare un percorso di collaborazione con gli esercenti, per migliorare la situazione esistente”.

A Isernia, come nel resto della provincia, non è solo lo spaccio a creare particolare allarme sociale. Per questo è quotidiano l’impegno della Polizia anche per contrastare fenomeni come le truffe agli anziani e i furti. Numerosi, anche in questo caso, i malviventi finiti nei guai. Da segnalare il blitz che si è concluso con l’arresto in flagranza del reato di truffa un 40enne, cantante neomelodico, ed un 47enne, entrambi di Napoli i quali, spacciandosi per familiari di un’anziana signora di Isernia, avevano tentato di realizzare una truffa ai danni di un’anziana.

Durante l’incontro il questore ha inoltre evidenziato l’importanza della collaborazione da parte dei cittadini. E per essere ancora più vicina alla gente, la Polizia ha attivato da qualche mese una pagina Facebook. “La collaborazione con i cittadini – ha sottolineato infine Pellicone – per noi è fondamentale e vorrei che fosse più intensa, perché rende il nostro lavoro più semplice”.

