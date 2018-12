Strade come ‘groviera’, Anas lancia il piano ‘Bastabuche’: 30 milioni di euro per il Molise

La nuova tranche dell’intervento, finalizzata a migliorare pavimentazione e segnaletica su strade e autostrade, pubblicata oggi sulla Gazzetta ufficiale

CAMPOBASSO. Trenta milioni di investimento in Molise, con la nuova tranche del piano 'Bastabuche' di Anas, per migliorare la pavimentazione e la segnaletica sulla propria rete di strade e autostrade. Il bando, pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale, prevede un impegno finanziario complessivo di 360 milioni di euro, suddivisi in 12 lotti.

Le regioni interessate, oltre al Molise, la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, l'Umbria la Basilicata, la Puglia, l'Abruzzo, la Campania, la Calabria e la Sicilia.

Il piano, avviato nel dicembre 2015, con il nuovo bando "raggiunge un valore complessivo d'investimento pari a oltre 1,5 miliardi di euro", come ha dichiarato il direttore Operation e coordinamento territoriale di Anas, Ugo Dibennardo, sottolineando che "è nato con l'obiettivo di abbandonare la logica del 'rattoppo' saltuario”.

"Nel triennio 2016-2018 - ha aggiunto - abbiamo risanato 14.500 chilometri di corsie stradali, di cui circa 8.200 solo nell'anno in corso". Il termine per la presentazione delle offerte digitali è fissato al 25 gennaio.

