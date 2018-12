Isernia: l’associazione Noi 80 salva la movida, adeguato il palasport di Miranda

L'associazione ha contribuito economicamente alla messa a norma della struttura sportiva per i veglioni. Sabato 22 e domenica 23 dicembre due appuntamenti da non perdere



ISERNIA. La tragedia di Corinaldo ha acceso maggiormente l’attenzione in tutta Italia sulle misure di sicurezza predisposte per i locali pubblici. A Isernia i controlli hanno portato alla cancellazione di eventi in alcune discoteche che, nell'osservanza rigida della normativa in materia di sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, avrebbero dovuto sopportare costi ingenti nel ridurre il numero di persone partecipanti ai veglioni. La stretta dei controlli da parte delle forze dell'ordine - basata sulla prevenzione ma anche, come spesso accade nel nostro Paese, dalla paura figlia della fresca disgrazia nelel Marche - aveva dunque provocato la cancellazione, per scelta degli organizzatori, di due serate danzanti, il 22 e il 23 dicembre, rispettivamente a Le Cave e a La Strada.

Così, in una città dove i giovani faticano a trovare numerose alternative di svago, si era andati molto vicini allo spiacevole scenario che vedeva tanti studenti rinunciare al classico Mak TT natalizio in mancanza di strutture idonee in città. A rimboccarsi le maniche l’associazione ‘Noi 80’, che in breve tempo è riuscita nell’impresa di salvaguardare il diritto al divertimento dei giovani isernini e, di conseguenza, a organizzare comunque la serata di festeggiamento per il proprio decennale, sabato 22 dicembre. Insieme all’amministrazione comunale di Miranda, infatti, si è riusciti a rendere idoneo a una serata di musica e di svago il Palasport del piccolo comune alle porte di Isernia, con 'Noi 80' che si è fatta carico dei relativi costi. Così, anche i più giovani potranno recaersi presso la struttura sportiva, che accoglierà centinaia di studenti delle scuole superiori domenica 23 dicembre.

“Mi piacerebbe che ci fosse un’attenzione particolare sui nostri ragazzi – ha dichiarato Angelo Ricci, presidente dell’associazione 'Noi 80' – questa provincia vanta un primato negativo sull’uso di droghe e alcol tra giovanissimi. Se tutti quanti cerchiamo di capire il loro mondo, anche con l’organizzazione di queste iniziative, potremmo sperare in una società migliore”.

