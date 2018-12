Venafro, tentano il furto al Q8 di via Campania. Messi in fuga dai Carabinieri

Massiccia operazione di controllo e prevenzione del territorio ieri sera, con il supporto di Baghera, un cane antidroga dei Cinofili di Chieti, che ha ‘fiutato’ la droga nascosta da uno studente universitario fermato a Sesto Campano

VENAFRO. Furto sventato dai Carabinieri di Venafro: alcuni malviventi hanno forzato la colonnina del rifornimento self service del distributore Q8 di via Campania. Si accingevano a forzare la cassaforte del macchinario quando è scattato l’allarme. Una pattuglia in servizio è intervenuta nell’immediatezza mettendo in fuga i ladri che, molto probabilmente, sono stati ripresi dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza, sia da quelle del distributore che da quelle cittadine.

I Carabinieri stanno lavorando sulle immagini e stanno effettuando i rilievi tecnici sulla colonnina.

Non solo un furto sventato, grazie ai controlli capillari su ‘obiettivi sensibili’: robusto dispiegamento di forze tra Venafro, Sesto Campano e Roccaravindola. Nell’area, i Carabinieri, coadiuvati dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Chieti, hanno eseguito numerosi posti di controllo, perquisizioni e ispezioni delle aree di aggregazione giovanile della città tra cui la villa comunale.

Nei guai uno studente universitario napoletano che, fermato a Sesto Campano alla guida della sua autovettura, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish (quattro grammi) nascosti negli slip. Sostanza stupefacente ‘segnalata’ dal cane antidroga Baghera, in supporto alle azioni di controllo dai Cinofili di Chieti. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura di Napoli mentre lo stupefacente è stato sequestrato.

Sempre la brava Baghera ha partecipato ai controlli all’interno dei bar di Venafro e Roccaravindola ed in quest’ultimo centro è stata attentamente ispezionata anche l’area circostante la Stazione Ferroviaria. Servizi che continueranno per l’intero periodo natalizio con i Carabinieri fortemente impegnati sul territorio per la prevenzione e la repressione dei reati, compresi i furti nelle abitazioni.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale