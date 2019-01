Trenitalia, ancora emergenza: annullate il 60% delle corse della tratta Campobasso-Venafro

In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, il Gruppo FS Italiane ha attivato per la giornata di domani 4 gennaio la fase di grave emergenza

CAMPOBASSO: Le forti nevicate che si stanno verificando in Molise continuano a creare disagi soprattutto per i pendolari. Trenitalia ha confermato la riduzione per oggi del 30% delle corse della tratta Campobasso-Venafro e della Termoli- Pescara. Domani, però, la situazione dovrebbe peggiorare come annunciano le previsioni meteo. Proprio per questo Trenitalia ha predisposto per la giornata del 4 dicembre la cancellazione del 60% delle corse della tratta Campobasso –Venafro.

L’elenco aggiornato dei treni in circolazione sarà disponibile sul sito trenitalia.com e su FSNews nella sezione infomobilità. FS Italiane invita i viaggiatori a tenersi informati sulla situazione della circolazione dei treni anche attraverso i canali di informazione del Gruppo, visitando il canale infomobilità del sito www.rfi.it, su www.trenitalia.com, ascoltando FSNews Radio, o collegandosi a @fsnews.it, il profilo Twitter di FS.

