Lotteria Italia: vinti 50mila euro in Molise

La fortuna bacia Bojano e Riccia, dove risultano venduti due biglietti estratti di terza categoria da 25mila euro

CAMPOBASSO. Ancora una volta la Lotteria Italia premia il Molise. La fortuna ha baciato quest’anno la provincia di Campobasso dove sono stati vinti due premi di terza categoria del valore di 25mila euro. Il biglietto n. P372123 è stato venduto a Bojano e quello con il numero B183422 a Riccia.

L’estrazione, come di consueto, è avvenuta ieri sera, festa dell’Epifania, nel corso della trasmissione di Raiuno ‘I Soliti Ignoti’ condotta da Amadeus. Quest’anno la Campania risulta la regione più premiata. E' stato venduto a Sala Consilina, in provincia di Salerno, il biglietto del primo premio da 5 milioni di euro.

La serie e il numero del tagliando venduto nell'area di servizio dell’autostrada A3 Napoli-Reggio Calabria sono G 154304. Venduto a Napoli in piazza Principe Umberto il tagliando da 2,5 milioni E 449246 e a Pompei il biglietto da 1,5 milioni E 265607 venduto in via Roma 59. Il quarto premio da 1 milione di euro va al tagliando P 386971venduto a Torino in corso Traiano 158 e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 500.000 euro va al tagliando F 075026 venduto a Fabro, in provincia di Terni.

