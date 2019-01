Tremiti: il video della pesca allo squalo che spopola sui social

L’esemplare di smeriglio pescato al largo delle isole nell’Adriatico immortalato dai pescatori sta facendo il giro di Facebook

TREMITI. Uno dei pescherecci che naviga nelle acque della zona fra l’Abruzzo, il Molise e la Puglia ha catturato uno squalo, al largo delle isole Tremiti nella notte fra domenica e lunedì gennaio. Si tratterebbe di un esemplare di squalo smeriglio, nome scientifico ‘Lamna Nasus’, volgarmente detto ‘vitello di mare’. L’impresa è stata documentata in un video che adesso sta facendo il giro dei social.

Nel video, girato da uno dei pescatori, si vede bene l’esemplare che suscita parecchia sorpresa nei marinai, uno dei quali urla in dialetto “è la prima volta che mi capita”. Nell’Adriatico l’evento non è così raro: lo smeriglio vive anche nel Mediterraneo, dove si nutre di calamari, merluzzi e sgombri, e raggiunge un peso anche sui 500 chili, come stimato anche dai pescatori, che non ributtano l’esemplare in acqua: la carne dello smeriglio, come si può intuire dal nomignolo ‘vitello di mare’, è infatti comunemente venduta in pescheria anche perché molto simile al pesce spada. Una pesca inaspettata, ma eccezionale.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale