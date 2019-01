Donatella è scomparsa da 2 giorni: diffusa la foto, chiunque la incontri chiami il 112

CAMPOBASSO. Ore di apprensione e di ricerche senza sosta ma purtroppo infruttuose: per questo la Prefettura ha attivato il piano provinciale di coordinamento per la ricerca di persone scomparse a seguito dell’allontanamento di Donatella Di Stefano, nata a Campobasso il 4 dicembre del 1976 e residente a San Giuliano di Puglia, in via Veneto 2 ma domiciliata di fatto in Via Frentana 23 a Montenero di Bisaccia.

Alta circa un metro e 60, di corporatura esile, capelli neri naturali e corti, carnagione chiara, Donatella (nella foto diffusa dalla Prefettura, ndr) è scomparsa da casa il 13 gennaio intorno alle 15.30. Al momento della scomparsa indossava un giubbino senza cappuccio di colore nero, pantaloni e stivaletti neri.

Al momento sono impegnati nelle ricerche uomini e mezzi delle Forze di Polizia, del Comando dei Vigili del Fuoco, del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, volontari della Protezione Civile.

E’ importante la condivisione della foto e delle informazioni: chiunque individui Donatella, che vive un momento di particolare fragilità, chiami il 112.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale